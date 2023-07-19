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Планировали взрывать поезда с помощью для Украины: в Польше разоблачили агентов РФ

Сеть российских агентов была довольно "свежей", ее создали еще в начале текущего года

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах против поездов, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Gazeta Polska".

Планировали взрывать поезда с помощью для Украины: в Польше разоблачили агентов РФ

Польские правоохранители. Фото: Getty Images

Издание отмечает, указания о планах взрывать поезда, следующие с помощью в Украину, были описаны среди 66 томов дела. В частности риск непосредственного выполнения таких атак и побудил польские спецслужбы начать аресты.


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"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", — рассказал анонимный собеседник, который знаком с материалами дела.

Также журналисты узнали, что сеть российских агентов была довольно "свежей", ее создали еще в начале текущего года. Агенты напрямую от России получали указания, а оплату за выполнение задач получали в криптовалюте.

Как отмечает издание, разоблаченная сеть агентов считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

Недавно в Польше задержали агента России, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, это был 15 человек, которого задержали в рамках расследования против шпионской сети. О первых задержаниях российских шпионов стало известно еще в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны — был введен режим повышенной готовности.

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Источник: https://www.gazetapolska.pl/30717-mieli-wysadzac-pociagi-w-polsce-kulisy-zatrzymania-rosyjskich-szpiegow-moskwa-placila-w-bitcoinach
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