Планируют ли украинцы в дальнейшем оставаться в Польше: неожиданные результаты опроса

Большинство украинцев, ныне проживающих в Польше, не планируют оставаться там навсегда. Такие результаты показало социологическое исследование, опубликованное польской редакцией Business Insider.

Украина и Польша. Фото: 24 Канал

Согласно опросу, около 90% украинцев удовлетворены ситуацией на польском рынке труда. В то же время, общий уровень положительного отношения к Польше и ее гражданам среди украинцев демонстрирует тенденцию к снижению — сейчас он составляет 64%, тогда как раньше был на уровне 70%.

Особенно заметна разница в отношении женщин и мужчин: 69% украинок имеют положительное мнение о Польше, тогда как среди мужчин таких только 56%. Эксперты связывают это с тем, что именно женщины ощутили больше поддержки со стороны поляков в первые месяцы полномасштабной войны.

Количество украинцев с нейтральной позицией по отношению к Польше также возросло — сейчас таких почти 33%, что на 6% больше, чем в прошлом. В то же время желающих остаться в Польше надолго – всего 14%.

Что касается поляков к украинским работникам, то и здесь зафиксированы изменения. Только 23% респондентов относятся к ним положительно – это на 12% меньше, чем в прошлом году. Нейтральную позицию имеют 48%, а 24% негативную, что на 6% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Комментируя ситуацию, специалист по вопросам рынка труда Кшиштоф Инглот отметил:

"Начальная волна солидарности сменяется ежедневными трудностями в социальной и экономической жизни".

Портал "Комментарии" писал, что Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Европейском форуме новых идей (EFNI) заявил, что его страна стремится не только демонстрировать солидарность с Украиной, но и извлечь экономическую выгоду от процесса ее восстановления. По его словам, участие в послевоенной реконструкции будет приносить прибыль многим странам, и Польша не собирается оставаться в стороне.