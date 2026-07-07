"Плохие новости для Мордора": Туск пригрозил Путину тысячами крылатых ракет (ВИДЕО)

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале масштабного производства современных крылатых ракет Barracuda-500M, не минуя символическое послание в адрес России. После подписания соглашения с американской компанией Anduril Industries глава польского правительства заявил, что "Саурон с востока" вряд ли будет удовлетворен новыми возможностями польской оборонной промышленности.

Соглашение о сотрудничестве подписали Polska Grupa Zbrojeniowa, Военный авиационный завод №2 в Быдгоще и американская компания Anduril Industries. Документ предполагает локализацию производства крылатых ракет Barracuda-500M в Польше. На церемонии присутствовали Дональд Туск и министр национальной обороны Владислав Косиняк Камыш.

После подписания контракта Туск опубликовал видеообращение в соцсети X, использовав аллюзию на вселенную "Властелина колец".

"Внимание, у меня плохие новости для Мордора. Anduril начинает сотрудничество с Polska Grupa Zbrojeniowa. И нет, речь идет не о том культовом мече из "Властелина колец", а об автономных крылатых ракетах Barracuda-500", — заявил польский премьер.

По словам Туска, предприятие в Быдгоще сможет производить до 3000 ракет в год. Barracuda-500M можно запускать как с наземных платформ, так и с самолетов, а их дальность полета составляет примерно 900 километров.

"Саурон" с востока, вероятно, будет недоволен", — добавил премьер-министр.

Что такое ракета Barracuda

Barracuda является крылатой ракетой нового поколения, которую компания Anduril Industries впервые представила в 2024 году. Она создавалась как массовое и относительно недорогое высокоточное оружие для выполнения ударных миссий. По открытым данным ракета способна преодолевать более 500 морских миль (около 900 км) и оснащается боевой частью весом примерно 45 килограммов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США могут передать Украине ракеты Barracuda.

Также "Комментарии" писали, что Буданов резко отреагировал на ультиматум Польши.