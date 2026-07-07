"Погані новини для Мордору": Туск пригрозив Путіну тисячами крилатих ракет (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок масштабного виробництва сучасних крилатих ракет Barracuda-500M, не оминувши символічного послання на адресу Росії. Після підписання угоди з американською компанією Anduril Industries глава польського уряду заявив, що "Саурон зі сходу" навряд чи буде задоволений новими можливостями польської оборонної промисловості.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Угоду про співпрацю підписали Polska Grupa Zbrojeniowa, Військовий авіаційний завод №2 у Бидгощі та американська компанія Anduril Industries. Документ передбачає локалізацію виробництва крилатих ракет Barracuda-500M у Польщі. На церемонії були присутні Дональд Туск і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Після підписання контракту Туск опублікував відеозвернення в соцмережі X, використавши алюзію на всесвіт "Володаря перснів".

"Увага, у мене погані новини для Мордору. Anduril розпочинає співпрацю з Polska Grupa Zbrojeniowa. І ні, мова йде не про той культовий меч із "Володаря перснів", а про автономні крилаті ракети Barracuda-500", – заявив польський прем'єр.

За словами Туска, підприємство в Бидгощі зможе виробляти до 3000 ракет на рік. Barracuda-500M можна запускати як із наземних платформ, так і з літаків, а їхня дальність польоту сягає приблизно 900 кілометрів.

""Саурон" зі сходу, ймовірно, буде незадоволений", – додав прем’єр-міністр.

Що таке ракета Barracuda

Barracuda є крилатою ракетою нового покоління, яку компанія Anduril Industries вперше представила у 2024 році. Вона створювалася як масова й відносно недорога високоточна зброя для виконання ударних місій. За відкритими даними, ракета здатна долати понад 500 морських миль (близько 900 км) та оснащується бойовою частиною вагою приблизно 45 кілограмів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США можуть передати Україні ракети Barracuda.

Також "Коментарі" писали, що Буданов різко відреагував на ультиматум Польщі.