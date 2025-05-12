По второму кругу: польские перевозчики начинают протесты на границе с Украиной

Движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено. Причина – акция протеста с польской стороны. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Блокада границы польскими перевозчиками. Фото: из открытых источников

По информации, поступившей от польских пограничников, сегодня может стартовать акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр "Дорогуск", что напротив украинского ППр "Ягодин".

Польская сторона проинформировала, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь будут пропускать беспрепятственно. Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей проходит без каких-либо сложностей. Но водители просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин-Дорогуск".

ГПСУ будет мониторить ситуации и в случае изменения обстановки на границе оперативно информировать о ситуации на этом направлении.

Стоит напомнить, в 2023 году на украинско-польской границе стартовала первая волна блокад, во время которой польские протестующие требовали восстановления системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков. Эти акции вызвали серьезные сбои в логистических цепочках, в частности в аграрном секторе и других отраслях.

После серии переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года удалось восстановить движение грузового транспорта через границу, однако польские фермеры впоследствии несколько раз возобновляли блокады

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