В Польше изменилось отношение к помощи украинцам

Несмотря на то, что Польша продолжает оставаться одним из самых надежных и стойких союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился. Усталость от войны и необходимости входить в положение украинцев берут верх. Об этом говорится в материале "Associated Press".

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сейчас в Польше пребывает около миллиона украинских беженцев, а общее количество граждан Украины уже подбирается к 2 миллионам. Многие из них прибыли до войны в качестве экономических мигрантов. При этом, как отмечает профессор социологии Ягеллонского университета Петр Длугош, согласно опросу Центра изучения общественного мнения в Варшаве, поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Как напоминает издание, Польша готовится к президентским выборам 18 мая, и растущая усталость от помощи украинцам стала настолько заметной, что некоторые кандидаты посчитали, что могут получить больше голосов, пообещав меньше помогать украинцам.

Среди последних - консервативный кандидат от партии "Право и справедливость" и один из фаворитов выборов Кароль Навроцкий. Он пообещал, что в случае победы он внесет изменения в законодательство, которые будут отдавать приоритет польским гражданам над украинцами в очереди на медицинские услуги или в школы.

Кандидат от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен даже обвинил украинцев в перегруженности школ, завышенных ценах на жилье и в том, что они пользуются щедростью поляков.

А на митинге крайне правого кандидата Гжегожа Брауна 30 апреля его сторонники сорвали украинский флаг с балкона мэрии в Бяла-Подляске, который висел там с февраля 2022 года в знак солидарности.

При этом посол Украины в Польше Василий Боднар не согласен с утверждения о том, что украинцы берут больше, чем отдают. По его словам, около 35 000 человек получают поддержку, не работая, но то, что они получают, — это лишь небольшая часть того, что украинцы вносят в виде налогов. Он отметил, что в Польше сейчас трудоустроены около 70 000 предприятий, управляемых украинцами.

"Украинцы помогают польской экономике развиваться", — отметил дипломат.

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