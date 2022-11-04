Под Варшавой состоится встреча «законных представителей российской власти в изгнании»

В эти выходные в Яблонне (окрестности Варшавы) состоится съезд новой российской оппозиции. Среди участников встречи известные российские политики и бизнесмены, проживающие длительное время в изгнании. Все они называют себя "законно избранными, народными представителями правительства России". Стоит отметить, что Западные СМИ видят в съезде новых противников Владимира Путина возможность сменить диктаторский режим в РФ.





Известно, что организатором съезда является Илья Пономарев, известный российский политик и экс-депутат Государственный Думы РФ. Выступив против военных амбиций Путина мужчина сменил место жительства и получил украинское гражданство, сейчас ведет собственную предпринимательскую деятельность.





Среди других участников встречи Геннадий Гудков и Марк Фейгин. Оба до 2014 года представляли интересы россиян в органах власти. После начала российского вторжения в украинский Донецк и Луганск, приняли решение перейти в оппозицию.





"Все политики, которые будут присутствовать на съезде — это патриоты России, когда-то они честно были выбраны россиянами в качестве депутатов, представителей их интересов в органах власти. Каждый участник встречи, вне зависимости от того, где он проживает, в России, или в изгнании, однажды пошел против диктатуры Путина, отказавшись участвовать в совершаемых ним преступлениях", — отмечает Пономарев в интервью одному из польских СМИ.





Судя по информации, размещенной на официальном сайте съезда, его участники хотят захватить власть в России после падения режима Путина. Для этого оппозиционерам необходимо лишь одно, чтобы Западные страны публично признали их "законными представителями власти в РФ".





Напомним, ранее мы сообщали, что актеры Национального музыкально-драматического театра Леси Украинки намерены выступить в одном из польских городов.

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