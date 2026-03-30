Подальше от Украины: что стоит за планами Польши построить электронный барьер на границе

Польша планирует построить современный электронный барьер вдоль участка границы с Украиной. Проект стоимостью около 450 млн. злотых охватит территорию Надбужанского пограничного отряда, а отбор подрядчика уже стартовал, сообщает RMF24.

Граница Польши. Фото: из открытых источников

Речь идет о создании многоуровневой системы мониторинга, которая будет работать круглосуточно. Вдоль границы будут проложены подземные кабели для фиксации сейсмических колебаний, волоконно-оптические линии для передачи данных и силовая инфраструктура. На поверхности будут установлены специальные столбы с камерами дневного видения и тепловизорами, что позволит контролировать территорию в режиме реального времени.

Вся информация по датчикам и камерам будет поступать в центр наблюдения в штабе пограничного подразделения. Там данные будут анализироваться в режиме реального времени, что должно значительно повысить скорость реагирования на потенциальные угрозы.

Ожидалось, что проект будет финансироваться за счет программы ЕС SAFE, однако его реализацию заблокировало вето президента Кароля Навроцкого. Польские власти проводят консультации, чтобы найти альтернативные источники финансирования.

Решение о создании электронного барьера приняли на фоне роста рисков безопасности, вызванных войной России против Украины. В Варшаве отмечают: новая система должна не только предотвращать незаконное пересечение границы, но и существенно усилить способность государства оперативно реагировать на любые инциденты, угрожающие национальной безопасности.

