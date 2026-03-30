Польща Подалі від Україні: що стоїть за планами Польщі збудувати електронний бар'єр на кордоні
НОВИНИ

Подалі від Україні: що стоїть за планами Польщі збудувати електронний бар’єр на кордоні

Сейсмічні датчики, тепловізори та цілодобове стеження: Варшава посилює контроль на тлі війни Росії проти України, але фінансування зависло через президентське вето

30 березня 2026, 11:35
Кравцев Сергей

Польща планує звести сучасний електронний бар’єр уздовж ділянки кордону з Україною. Проєкт вартістю близько 450 млн злотих охопить територію Надбужанського прикордонного загону, а відбір підрядника вже стартував, повідомляє RMF24.

Кордон Польщі. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про створення багаторівневої системи моніторингу, яка працюватиме цілодобово. Уздовж кордону прокладуть підземні кабелі для фіксації сейсмічних коливань, волоконно-оптичні лінії для передачі даних і силову інфраструктуру. На поверхні встановлять спеціальні стовпи з камерами денного бачення та тепловізорами, що дозволить контролювати територію в режимі реального часу.

Уся інформація з датчиків і камер надходитиме до центру спостереження в штабі прикордонного підрозділу. Там дані аналізуватимуть у режимі реального часу, що має значно підвищити швидкість реагування на потенційні загрози.

Очікувалося, що проєкт фінансуватиметься за рахунок програми ЄС SAFE, однак його реалізацію заблокувало вето президента Кароля Навроцького. Наразі польська влада проводить консультації, щоб знайти альтернативні джерела фінансування.

Рішення про створення електронного бар’єра ухвалили на тлі зростання безпекових ризиків, спричинених війною Росії проти України. У Варшаві наголошують: нова система має не лише запобігати незаконному перетину кордону, а й суттєво посилити здатність держави оперативно реагувати на будь-які інциденти, що загрожують національній безпеці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — уряд Польщі різко розкритикував президента Кароля Навроцького через його візит до Угорщини та зустріч із одіозним прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Скандал спалахнув після того, як спільне фото політиків з’явилося у соцмережах угорського лідера.




Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-450-mln-na-bezpieczenstwo-polska-buduje-supernowoczesna-bari,nId,8074735
