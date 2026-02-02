В Польше расследуется инцидент с падением беспилотника на территории военного объекта. Как сообщил журналист-расследователь Radio ZET Мариуш Гершевский, событие произошло в прошлую среду, 28 января, в городе Пшасныш.

Подробности падения неидентифицированного БПЛА на воинскую часть в Польше: реакция польских военных впечатляет

Место происшествия и угроза складу оружия

Неидентифицированный летательный аппарат упал на территорию 2-го радиоэлектронного центра – специализированного подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, контролирующего радиопространство на стратегически важном северо-востоке страны. По данным источников, дрон приземлился в опасной близости к критической инфраструктуре: "Он упал на базу, примерно в 70 метрах от склада оружия".

Действия военных и расследование

По информации журналистов, за полетом аппарата наблюдал дежурный расчет подразделения. После того, как дрон оказался на земле, "после предварительного осмотра несущие службу бойцы занесли его в одно из зданий".

В настоящее время происхождение беспилотника остается неизвестным. Военная полиция официально подтвердила факт инцидента и сообщила, что уже расследует это дело. Центр в Пшасныше играет ключевую роль в мониторинге ситуации безопасности, в частности в районе Сувалкского перешейка, что придает событию особое значение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что еще в ноябре 2025 года Польша решила самостоятельно защитить свое воздушное пространство от российских атак и приступила к созданию собственной "стены" против дронов. Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg, Варшава не будет ждать совместных решений ЕС и делает ставку на собственные оборонные проекты.