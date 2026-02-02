У Польщі розслідують інцидент із падінням безпілотника на території військового об'єкта. Як повідомив журналіст-розслідувач Radio ZET Маріуш Гершевський, подія сталася минулої середи, 28 січня, у місті Пшасниш.

Подробиці падіння неідентифікованого БпЛА на військову частину в Польщі: реакція польських військових вражає

Місце події та загроза складу зброї

Неідентифікований літальний апарат впав на територію 2-го радіоелектронного центру — спеціалізованого підрозділу розвідки та радіоелектронної боротьби, який контролює радіопростір на стратегічно важливому північному сході країни. За даними джерел, дрон приземлився у небезпечній близькості до критичної інфраструктури: "Він впав на базу, приблизно за 70 метрів від складу зброї".

Дії військових та розслідування

За інформацією журналістів, за польотом апарата спостерігав черговий розрахунок підрозділу. Після того, як дрон опинився на землі, "після попереднього огляду бійці, що несли службу, занесли його в одну з будівель".

Наразі походження безпілотника залишається невідомим. Військова поліція офіційно підтвердила факт інциденту та повідомила, що вже "розслідує цю справу". Центр у Пшасниші відіграє ключову роль у моніторингу безпекової ситуації, зокрема в районі Сувалкського перешейка, що додає події особливої ваги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ще у листопаді 2025 року Польща вирішила самостійно захистити свій повітряний простір від російських атак і розпочала створення власної "стіни" проти дронів. Як повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Bloomberg, Варшава не чекатиме спільних рішень ЄС і робить ставку на власні оборонні проєкти.