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"Поезд в небо": как старый паровоз превратился в одну из самых необычных достопримечательностей Польши

Старый 90-тонный паровоз, установленный почти вертикально, стал необычным арт-объектом и одной из самых загадочных достопримечательностей Вроцлава.

2 сентября 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

С виду это обычный старый паровоз, но его положение заставляет остановиться и присмотреться. В польском Вроцлаве на протяжении многих лет стоит необычный памятник, получивший название "Поезд в небо". Огромный локомотив установлен почти вертикально, словно пытается отправиться прямо в небо.

"Поезд в небо": как старый паровоз превратился в одну из самых необычных достопримечательностей Польши

"Поезд в небо" - паровоз, установленный вертикально во Вроцлаве. Автор: Jacek Halicki

Почему поезд стоит вертикально

В центре необычной композиции находится паровоз Ty2-1035 — немецкий локомотив серии Kriegslokomotive, созданный для работы в условиях Второй мировой войны. После войны такие машины продолжили использовать на польских железных дорогах.

В 1990-х годах локомотив был выведен из эксплуатации. Казалось, его ждёт обычная судьба старой железнодорожной техники, однако позже у него появилась совершенно новая роль.

В 2010 году паровоз установили на территории бывшего железнодорожного депо во Вроцлаве. Его подняли под большим углом, создав эффект, будто локомотив уходит носом в небо. Конструкция весит около 90 тонн, поэтому превращение обычного железнодорожного объекта в необычный памятник потребовало серьёзной инженерной работы.

От паровоза до арт-объекта

Идея получила название "Pociąg do nieba" — "Поезд в небо". Проект задумывался не просто как способ сохранить исторический локомотив, а как современный художественный объект.

Необычная композиция быстро стала одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей этой части Вроцлава. Для одних это символ движения и стремления вверх, для других — напоминание о драматической истории железных дорог XX века.

Сегодня "Поезд в небо" интересен именно своим контрастом: тяжёлая машина, созданная для практической работы на железной дороге, превратилась в необычный арт-объект, который выглядит так, будто готов навсегда покинуть землю.

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Источник: https://www.atlasobscura.com/places/the-train-to-heaven
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