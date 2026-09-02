"Поїзд у небо": як старий паровоз перетворився на одну з найнезвичайніших пам'яток Польщі

На вигляд це звичайний старий паровоз, але його положення змушує зупинитися й придивитися. У польському Вроцлаві вже багато років стоїть незвичайний пам'ятник, який отримав назву "Поїзд у небо". Величезний локомотив установлений майже вертикально, наче намагається вирушити просто в небо.

"Поїзд у небо" — паровоз, встановлений вертикально у Вроцлаві. Автор: Jacek Halicki

Чому поїзд стоїть вертикально

У центрі незвичайної композиції перебуває паровоз Ty2-1035 — німецький локомотив серії Kriegslokomotive, створений для роботи в умовах Другої світової війни. Після війни такі машини продовжили використовувати на польських залізницях.

У 1990-х роках локомотив вивели з експлуатації. Здавалося, на нього чекає звичайна доля старої залізничної техніки, однак згодом у нього з'явилася абсолютно нова роль.

У 2010 році паровоз встановили на території колишнього залізничного депо у Вроцлаві. Його підняли під великим кутом, створивши ефект, ніби локомотив іде носом у небо. Конструкція важить близько 90 тонн, тому перетворення звичайного залізничного об'єкта на незвичайний пам'ятник потребувало серйозної інженерної роботи.

Від паровоза до артоб'єкта

Ідея отримала назву "Pociąg do nieba" — "Поїзд у небо". Проєкт замислювався не просто як спосіб зберегти історичний локомотив, а як сучасний художній об'єкт.

Незвичайна композиція швидко стала однією з найвпізнаваніших пам'яток цієї частини Вроцлава. Для одних це символ руху та прагнення вгору, для інших — нагадування про драматичну історію залізниць XX століття.

Сьогодні "Поїзд у небо" цікавий саме своїм контрастом: важка машина, створена для практичної роботи на залізниці, перетворилася на незвичайний артоб'єкт, який виглядає так, ніби готовий назавжди залишити землю.

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