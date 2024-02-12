Пограничники рассказали, сколько грузовиков "застряли" на границе с Польшей

По информации Андрея Демченко, польские фермеры препятствуют движению грузовым транспортным средствам по направлениям пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Ранее было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", которое также блокировалось.

В очереди на границе тысячи грузовиков

"Сейчас движение происходит, но не исключено, что такие действия могут снова возобновиться"

, – сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков, 400 из которых напротив пропуска "Рава-Русская" и 650 — напротив пункта пропуска "Ягодин". Также, по его словам, есть очередь около тысячи грузовиков в направлении "Краковца".

"Это направление не блокировалось и не блокируется, но очередь возникла из-за того, что другие направления блокируются и водители и перевозчики ищут себе альтернативные направления, чтобы пересечь границу",

– подчеркнул Демченко.

Кроме того, по его словам, в направлении пункта пропуска "Шегини" в очередях 200 грузовиков, которые также ожидают пересечь границу в сторону Украины.

"На тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств, есть возможность пересечения границы и легковушками, и автобусами. Движение для этой категории транспорта протестующие не блокируют"

, – подытожил Деченко.

Известно, что польские фермеры в этот раз более агрессивно относятся к украинским перевозчикам. В частности, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе они высыпали зерно из нескольких украинских фур. На месте работала полиция.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.

Также "Комментарии" сообщали, что польские фермеры требуют отмены послаблений для экспорта украинской агропродукции. Портал вместе с экспертами анализировал, как найти выход из ситуации , которая становится уже неприятной тенденцией.



