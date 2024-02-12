logo

BTC/USD

48077.77

ETH/USD

2487.91

LTC/USD

70.94

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Пограничники рассказали, сколько грузовиков "застряли" на границе с Польшей
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники рассказали, сколько грузовиков "застряли" на границе с Польшей

Польские фермеры блокируют пункты пропуска с Украиной в двух направлениях, рассказал в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его информации, в очереди стоят тысячи грузовиков

сегодня, 11:18
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По информации Андрея Демченко, польские фермеры препятствуют движению грузовым транспортным средствам по направлениям пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Ранее было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", которое также блокировалось.

Пограничники рассказали, сколько грузовиков "застряли" на границе с Польшей

В очереди на границе тысячи грузовиков

"Сейчас движение происходит, но не исключено, что такие действия могут снова возобновиться"
, – сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков, 400 из которых напротив пропуска "Рава-Русская" и 650 — напротив пункта пропуска "Ягодин". Также, по его словам, есть очередь около тысячи грузовиков в направлении "Краковца".

"Это направление не блокировалось и не блокируется, но очередь возникла из-за того, что другие направления блокируются и водители и перевозчики ищут себе альтернативные направления, чтобы пересечь границу",
– подчеркнул Демченко.

Кроме того, по его словам, в направлении пункта пропуска "Шегини" в очередях 200 грузовиков, которые также ожидают пересечь границу в сторону Украины.

"На тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств, есть возможность пересечения границы и легковушками, и автобусами. Движение для этой категории транспорта протестующие не блокируют"
, – подытожил Деченко.

Известно, что польские фермеры в этот раз более агрессивно относятся к украинским перевозчикам. В частности, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе они высыпали зерно из нескольких украинских фур. На месте работала полиция.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.

Также "Комментарии" сообщали, что польские фермеры требуют отмены послаблений для экспорта украинской агропродукции. Портал вместе с экспертами анализировал, как найти выход из ситуации , которая становится уже неприятной тенденцией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости