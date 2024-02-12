Пограничники рассказали, сколько грузовиков "застряли" на границе с Польшей

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Ткачик Олеся
По информации Андрея Демченко, польские фермеры препятствуют движению грузовым транспортным средствам по направлениям пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Ранее было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", которое также блокировалось.
В очереди на границе тысячи грузовиков
Спикер Госпогранслужбы сообщил, что в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков, 400 из которых напротив пропуска "Рава-Русская" и 650 — напротив пункта пропуска "Ягодин". Также, по его словам, есть очередь около тысячи грузовиков в направлении "Краковца".
Кроме того, по его словам, в направлении пункта пропуска "Шегини" в очередях 200 грузовиков, которые также ожидают пересечь границу в сторону Украины.
Известно, что польские фермеры в этот раз более агрессивно относятся к украинским перевозчикам. В частности, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе они высыпали зерно из нескольких украинских фур. На месте работала полиция.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.
Также "Комментарии" сообщали, что польские фермеры требуют отмены послаблений для экспорта украинской агропродукции. Портал вместе с экспертами анализировал, как найти выход из ситуации , которая становится уже неприятной тенденцией.
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