Polexit: Президент Навроцкий готовит Польшу к выходу из ЕС – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Сейме, где заявил, что постоянная критика Евросоюза со стороны президента Кароля Навроцкого создает психологические и политические предпосылки для выхода Польши из ЕС.

Навроцкий и Сикорский. Фото: TVN24

Радослав Сикорский впервые за девять лет работы в должности главы МИД обратился в парламент по статье 186 Регламента Сейма, ведь "должно сказать Палате что-то чрезвычайно важное". Он ответил на многочисленные упреки Навроцкого относительно якобы о "потере суверенитета" и "федерализации ЕС", назвав их безосновательными.

"Вы пугаете нас, говоря, что ЕС развивается, когда вспыхивает пандемия или война, он ставит перед собой новые задачи, которых требуют европейцы. Вы пугаете нас, что он может незаметно стать федерацией, в которой суверенитет перейдет в Брюссель. Вздор. Brexit доказал, что окончательный суверенитет принадлежит государствам-членам", – сказал Сикорский.

Особенно резко Сикорский высказался в отношении политиков, разжигающих антиевропейские и антиукраинские настроения. По его словам, такие действия выгодны только России, которая годами инвестирует в дезинформацию, поддержку сепаратистских движений и политические силы, стремящиеся ослабить ЕС. Сикорский считает, что "обвиняющие Украину в действиях России являются политическими диверсантами".

Сикорский считает, что Кароль Навроцкий готовит основу для выхода из ЕС.

"Господин президент, вы имеете право на собственное личное мнение. Конечно, Европейский Союз, как любой человек, не идеален... Но, намекая, что европейская интеграция – это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую основу для выхода из ЕС, Polexit", – сказал Сикорский.

Сикорский также наметил возможные последствия выхода Польши из ЕС. По его словам, тогда фермеры останутся без субсидий, рабочим потребуется рабочая виза, а также подтверждение дипломов. Как пояснил Сикорский, это создаст дополнительные барьеры для бизнеса и риски для польского экспорта, доля которого на рынки ЕС составляет 75%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий анонсировал новое жесткое решение по отношению к украинцам.

Также "Комментарии" писали, что в Польше заявили об угрозе новых терактов на железной дороге.



