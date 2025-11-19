Polexit: Президент Навроцький готує Польщу до виходу з ЄС – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив у Сеймі, де заявив, що постійна критика Євросоюзу з боку президента Кароля Навроцького створює психологічні та політичні передумови для можливого виходу Польщі з ЄС.

Навроцький та Сікорський. Фото: TVN24

Радослав Сікорський вперше за дев’ять років роботи на посаді очільника МЗС звернувся до парламенту за статтею 186 Регламенту Сейму, адже "має сказати Палаті щось надзвичайно важливе". Він відповів на численні закиди Навроцького щодо нібито "втрати суверенітету" та "федералізації ЄС", назвавши їх безпідставними.

"Ви лякаєте нас, кажучи, що ЄС розвивається, що коли спалахує пандемія чи війна, він ставить перед собою нові завдання, яких вимагають європейці. Ви лякаєте нас, що він може непомітно стати федерацією, в якій суверенітет перейде до Брюсселя. Дурниці. Brexit довів, що остаточний суверенітет належить державам-членам", – сказав Сікорський.

Особливо різко Сікорський висловився щодо політиків, які розпалюють антиєвропейські та антиукраїнські настрої. За його словами, такі дії вигідні лише Росії, яка роками інвестує у дезінформацію, підтримку сепаратистських рухів та політичні сили, що прагнуть послабити ЄС. Сікорський вважає, що "ті, хто звинувачує Україну в діях Росії, є політичними диверсантами".

Сікорський вважає, що Кароль Навроцький готує підґрунтя для виходу з ЄС.

"Пане президенте, ви маєте право на власну особисту думку. Звичайно, Європейський Союз, як і будь-яка людина, не ідеальний... Але, натякаючи, що європейська інтеграція – це змова проти Польщі, ви не допомагаєте ні ЄС, ні Польщі. Ви готуєте психологічну та політичну основу для виходу з ЄС, для Polexit", – сказав Сікорський.

Сікорський також окреслив можливі наслідки виходу Польщі з ЄС. За його словами, тоді фермери залишаться без субсидій, робітникам потрібна буде робоча віза, а також підтвердження дипломів. Як пояснив Сікорський це створить додаткові бар'єри для бізнесу та ризики для польського експорту, частка якого на ринки ЄС становить 75%.

