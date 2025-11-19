Polexit: Президент Навроцький готує Польщу до виходу з ЄС – Сікорський

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив у Сеймі, де заявив, що постійна критика Євросоюзу з боку президента Кароля Навроцького створює психологічні та політичні передумови для можливого виходу Польщі з ЄС.
Навроцький та Сікорський. Фото: TVN24
Радослав Сікорський вперше за дев’ять років роботи на посаді очільника МЗС звернувся до парламенту за статтею 186 Регламенту Сейму, адже "має сказати Палаті щось надзвичайно важливе". Він відповів на численні закиди Навроцького щодо нібито "втрати суверенітету" та "федералізації ЄС", назвавши їх безпідставними.
Особливо різко Сікорський висловився щодо політиків, які розпалюють антиєвропейські та антиукраїнські настрої. За його словами, такі дії вигідні лише Росії, яка роками інвестує у дезінформацію, підтримку сепаратистських рухів та політичні сили, що прагнуть послабити ЄС. Сікорський вважає, що "ті, хто звинувачує Україну в діях Росії, є політичними диверсантами".
Сікорський вважає, що Кароль Навроцький готує підґрунтя для виходу з ЄС.
Сікорський також окреслив можливі наслідки виходу Польщі з ЄС. За його словами, тоді фермери залишаться без субсидій, робітникам потрібна буде робоча віза, а також підтвердження дипломів. Як пояснив Сікорський це створить додаткові бар'єри для бізнесу та ризики для польського експорту, частка якого на ринки ЄС становить 75%.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Навроцький анонсував нове жорстке рішення щодо українців.
Також "Коментарі" писали, що у Польщі заявили про загрозу нових терактів на залізниці.