Полное эмбарго: в Польше анонсировали новые ограничения для Украины

Польша готова ввести эмбарго на другие товары и продукты из Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Польши отметил, что поставил ультиматум президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. И потому, учитывая, как Брюссель на это не отреагировал, Варшава ввела запрет в одностороннем порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", — сказал глава польского правительства.

Отметим, в последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украине наладить отношения с соседями – может ли быть компромисс в зерновом вопросе.



