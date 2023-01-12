Польша будет давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине

В Польше не скрывают, что объявление о передаче танков Leopard Украине было не как единичная инициатива, а в целях, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Это важно для защиты Украины, поскольку в противном случае Польша может стать следующей мишенью российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера в эфире "TVP".

Поставки Leopard Украине. Фото: GettyImages

"Потому что мы хотим навязать определенное поведение. Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо", — отметил Петр Мюллер.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой.

По словам спикера правительства Польши, целью Варшавы является то, чтобы украинская армия сумела остановить российское наступление и выбить оккупантов с суверенной территории Украины, но этого не произойдет, если у украинских защитников не будет достаточное количество современного вооружения.

"Разница в том, что мы хотим оказать давление. Ситуация с ракетами Patriot это наглядно показывает", — подчеркнул Мюллер.

Как сообщалось, Польша готова поставить Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.

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Также издание "Комментарии" сообщало — руководители Украины, Литвы и Польши подписали 11 января во Львове декларацию президентов Люблинского треугольника. Среди прочего, было заявлено, что Польша передаст Украине роту танков Leopard (по стандартам НАТО – это 14 машин) в рамках международной коалиции, а Литва предоставит нам комплексы ПВО и зенитные системы. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему так важно подобное сближение трех государств.





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