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Польша цинично нарушила важное соглашение с Украиной: Варшава поразила новый ультиматум

В Варшаве объясняют, что поставка самолетов зависит от договоренностей по технологиям и развитию польских беспилотников

15 июня 2026, 16:10
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Клименко Елена

Польша до сих пор не осуществила передачу Украине устаревших истребителей МиГ-29, о которых шла речь еще в начале 2026 года. В Варшаве объясняют задержку тем, что процесс напрямую связан с переговорами с Киевом по технологическому сотрудничеству и взаимному обмену наработками.

Польша цинично нарушила важное соглашение с Украиной: Варшава поразила новый ультиматум

Фото: из открытых источников

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в комментарии для польского Радио ZET подтвердил, что решение о передаче самолетов пока не реализовано. По его словам, действующее правительство не завершило этот процесс.

"Мы не передали Украине истребители МиГ. Нынешнее правительство этого не сделало", — отметил он.

Томчик подчеркнул, что ключевым фактором в этом вопросе являются переговоры по технологиям. Именно они определяют, будет ли исполнена договоренность о поставках авиации. Варшава и Киев, по его словам, продолжают диалог по условиям сотрудничества.  

"Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это будет согласовано, дело будет успешным. Диалог продолжается", — добавил замминистра.

Отдельно он обратил внимание на стратегические интересы Польши. Страна активно развивает свои оборонные возможности, особенно в сфере беспилотных систем, и стремится учитывать это в международных договоренностях.

"Поляки четко дали понять: поскольку мы наращиваем свой потенциал в сфере беспилотников, мы хотели бы иметь возможность использовать их, и мы передадим оборудование, если соглашение будет окончательно оформлено", — подчеркнул Томчик.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский подписал законодательный акт, изменяющий правовой статус русского языка в Украине в контексте Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Согласно принятым изменениям, русский язык больше не подпадает под механизмы международной защиты, предусмотренные настоящим документом на территории государства.



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