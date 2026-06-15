Польща цинічно порушила важливу угоду з Україною: Варшава вразила новим ультиматумом

Польща досі не здійснила передачу Україні застарілих винищувачів МіГ-29, про які йшлося ще на початку 2026 року. У Варшаві пояснюють затримку тим, що процес напряму пов’язаний із переговорами з Києвом щодо технологічного співробітництва та взаємного обміну напрацюваннями.

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Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у коментарі для польського “Радіо ZET” підтвердив, що рішення про передачу літаків поки не реалізоване. За його словами, чинний уряд не завершив цей процес.

"Ми не передали Україні винищувачі МіГ. Нинішній уряд цього не зробив", — зазначив він.

Томчик підкреслив, що ключовим фактором у цьому питанні є переговори щодо технологій. Саме вони визначають, чи буде виконана домовленість про постачання авіації. Варшава та Київ, за його словами, продовжують діалог щодо умов співпраці.

"Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це буде узгоджено, справа буде успішною. Діалог триває", — додав заступник міністра.

Окремо він звернув увагу на стратегічні інтереси Польщі. Країна активно розвиває власні оборонні можливості, особливо у сфері безпілотних систем, і прагне враховувати це у міжнародних домовленостях.

"Поляки чітко дали зрозуміти: оскільки ми нарощуємо свій потенціал у сфері безпілотників, ми хотіли б мати можливість їх використовувати, і ми передамо обладнання, якщо угоду буде остаточно оформлено", — підкреслив Томчик.

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