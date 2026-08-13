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Польша готовит крупнейший парад: есть ли среди приглашенных Украина

В Варшаве покажут сотни единиц техники и десятки самолетов, однако украинских военных в списке участников нет

13 августа 2026, 14:13
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Кравцев Сергей

Украина не получила приглашения принять участие в военном параде, который пройдет в Варшаве 15 августа в рамках празднования Дня Вооруженных сил Польши. Об этом Министерство обороны Украины сообщило "Суспильному".

Польша готовит крупнейший парад: есть ли среди приглашенных Украина

Парад польских военных. Фото: из открытых источников

При этом сама Польша готовит масштабное мероприятие, которое называют крупнейшим военным парадом в истории страны. По информации польского Министерства обороны, по улицам Варшавы пройдут около 1800 военнослужащих, а зрителям продемонстрируют примерно 300 единиц военной техники.

В воздушной части парада планируется участие около 60 самолетов и вертолетов. Таким образом, польские власти намерены продемонстрировать не только масштаб собственной армии, но и уровень готовности страны на фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе.

К параду привлечены и иностранные военнослужащие. Среди зарубежных участников заявлены представители США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Наиболее многочисленной станет французская делегация – в мероприятии примет участие подразделение Французского иностранного легиона.

При этом Украина, которая уже более четырех лет противостоит российскому полномасштабному вторжению и является одним из ключевых участников европейской системы безопасности, в число приглашенных военных контингентов не вошла.

Празднование не ограничится Варшавой. В тот же день в Гдыне и Гданьске запланирован морской парад. В нем примут участие более 20 кораблей, среди которых фрегаты, корветы, гидрографические суда и минные тральщики.

Масштаб мероприятия подчеркивает стремление Варшавы продемонстрировать военную мощь и готовность Польши защищать собственную территорию. Однако отсутствие Украины среди участников сухопутной части парада уже выглядит заметной деталью на фоне тесного военного сотрудничества двух стран.

В украинском Минобороны подтвердили именно отсутствие приглашения. Других объяснений со стороны польской стороны относительно того, почему Киев не был включен в программу парада, в приведенной информации нет.

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