Польща готує найбільший парад: чи є серед запрошених Україна

Україна не отримала запрошення взяти участь у військовому параді, що відбудеться у Варшаві 15 серпня у рамках святкування Дня Збройних сил Польщі. Про це Міністерство оборони України повідомило "Супільне".

Парад польських військових. Фото: з відкритих джерел

При цьому сама Польща готує масштабний захід, який називають найбільшим воєнним парадом в історії країни. За інформацією польського Міністерства оборони, вулицями Варшави пройдуть близько 1800 військовослужбовців, а глядачам продемонструють приблизно 300 одиниць військової техніки.

У повітряній частині параду планується участь близько 60 літаків та гелікоптерів. Таким чином, польська влада має намір продемонструвати не лише масштаб власної армії, а й рівень готовності країни на тлі складної безпекової ситуації в регіоні.

До параду залучено й іноземних військовослужбовців. Серед закордонних учасників заявлено представників США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Найчисленнішою стане французька делегація – у заході візьме участь підрозділ Французького іноземного легіону.

При цьому Україна, яка вже понад чотири роки протистоїть російському повномасштабному вторгненню і є одним із ключових учасників європейської системи безпеки, до запрошених військових контингентів не увійшла.

Святкування не обмежиться Варшавою. Того ж дня у Гдині та Гданську заплановано морський парад. У ньому візьмуть участь понад 20 кораблів, серед яких фрегати, корвети, гідрографічні судна та мінні тральщики.

Масштаб заходу наголошує на прагненні Варшави продемонструвати військову міць і готовність Польщі захищати власну територію. Однак, відсутність України серед учасників сухопутної частини параду вже виглядає помітною деталлю на тлі тісної військової співпраці двох країн.

В українському Міноборони підтвердили саме відсутність запрошення. Інших пояснень з боку польської сторони щодо того, чому Київ не було включено до програми параду, у наведеній інформації немає.

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