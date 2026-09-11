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Польша готовит Путину безумный счет за войну в Украине, но есть нюанс: детали

В то же время в Варшаве признают, что рассчитывать на получение этих средств от России в ближайшее время не приходится

11 сентября 2026, 10:45
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Клименко Елена

Полномасштабная война России против Украины нанесла экономике Польши ущерб на сумму более 100 млрд евро. Подобные подсчеты приводит польское государственное статистическое управление, сообщает TVP World.

Польша готовит Путину безумный счет за войну в Украине, но есть нюанс: детали

Фото: из открытых источников

Согласно оценкам ведомства, значительная часть потерь зафиксирована в корпоративном секторе — около 29 млрд евро. Еще примерно 67,5 млрд евро приходится на польские домохозяйства. Глава парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль отметил, что последствия российской агрессии испытывает не только Украина: существенные экономические потери несут и другие государства, в частности из-за санкций и связанных с войной изменений на рынках.

По его словам, Варшаве важно создать механизм, который позволит документировать и рассчитывать такие убытки. При этом польские власти не ожидают, что Москва компенсирует их в ближайшее время. Соответствующий реестр, подчеркнул Коваль, может потребоваться по завершении войны, а также стать сигналом для государств, готовых нарушать международное право.

Война существенно сказалась и на уровне цен в Польше. Глава Статистического управления Марек Церпял-Волан заявил, что примерно треть инфляции сверх целевого показателя можно связать с эскалацией российской агрессии против Украины.  

Высокая инфляция привела к быстрому номинальному росту зарплат, однако реальные доходы населения оказались под давлением. По оценке Церпяла-Волана после российского вторжения реальная заработная плата в Польше сократилась примерно на 2%.

Кроме того, вызванный войной экономический шок оказал негативное влияние на валовую добавленную стоимость страны. Польские статистики оценивают соответствующие потери примерно в 98,7 млрд. евро, что демонстрирует масштаб экономических последствий российской агрессии далеко за пределами Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что режим Владимира Путина может столкнуться с серьезным внутренним кризисом, если недовольство среди российских военных достигнет критического предела. В такой ситуации нельзя исключать попытки нового похода на Москву. Такое мнение в интервью "Апостроф TV" высказал Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь", представитель легиона "Свобода России", воюющий на стороне Украины.



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