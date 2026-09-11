Полномасштабная война России против Украины нанесла экономике Польши ущерб на сумму более 100 млрд евро. Подобные подсчеты приводит польское государственное статистическое управление, сообщает TVP World.

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Согласно оценкам ведомства, значительная часть потерь зафиксирована в корпоративном секторе — около 29 млрд евро. Еще примерно 67,5 млрд евро приходится на польские домохозяйства. Глава парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль отметил, что последствия российской агрессии испытывает не только Украина: существенные экономические потери несут и другие государства, в частности из-за санкций и связанных с войной изменений на рынках.

По его словам, Варшаве важно создать механизм, который позволит документировать и рассчитывать такие убытки. При этом польские власти не ожидают, что Москва компенсирует их в ближайшее время. Соответствующий реестр, подчеркнул Коваль, может потребоваться по завершении войны, а также стать сигналом для государств, готовых нарушать международное право.

Война существенно сказалась и на уровне цен в Польше. Глава Статистического управления Марек Церпял-Волан заявил, что примерно треть инфляции сверх целевого показателя можно связать с эскалацией российской агрессии против Украины.

Высокая инфляция привела к быстрому номинальному росту зарплат, однако реальные доходы населения оказались под давлением. По оценке Церпяла-Волана после российского вторжения реальная заработная плата в Польше сократилась примерно на 2%.

Кроме того, вызванный войной экономический шок оказал негативное влияние на валовую добавленную стоимость страны. Польские статистики оценивают соответствующие потери примерно в 98,7 млрд. евро, что демонстрирует масштаб экономических последствий российской агрессии далеко за пределами Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что режим Владимира Путина может столкнуться с серьезным внутренним кризисом, если недовольство среди российских военных достигнет критического предела. В такой ситуации нельзя исключать попытки нового похода на Москву. Такое мнение в интервью "Апостроф TV" высказал Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь", представитель легиона "Свобода России", воюющий на стороне Украины.