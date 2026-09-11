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Путіна жорстко знищать ті, на кого він розраховує: озвучено приголомшливу заяву про капітуляцію диктатора

Максиміліан Андронніков вважає, що критичне ослаблення Кремля та зростання невдоволення серед російських військових можуть створити передумови для внутрішнього виступу проти режиму

11 вересня 2026, 10:30
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Клименко Елена

Режим Володимира Путіна може зіткнутися із серйозною внутрішньою кризою, якщо невдоволення серед російських військових досягне критичної межі. У такій ситуації не можна виключати навіть спроби нового походу на Москву. Таку думку в інтерв'ю "Апостроф TV" висловив Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар", представник легіону "Свобода Росії", який воює на боці України.

Путіна жорстко знищать ті, на кого він розраховує: озвучено приголомшливу заяву про капітуляцію диктатора

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його прогнозом, ключовим може стати момент, коли Путін істотно ослабне, а російські військові почнуть усвідомлювати реальну ціну війни та причини, через які їх відправили воювати проти України. Саме всередині армії, вважає Андронніков, потенційно може сформуватися сила, здатна виступити проти Кремля.

"Незважаючи на всю тяжкість становища, я налаштований дуже оптимістично. Нам треба протриматися на один день довше — і ми переможемо. Вони самі себе зламають, а в потрібний момент ми, легіонери та сили опору, які працюють у Росії, підштовхнемо і допоможемо цій системі впасти",- зазначив він. 

На пряме запитання ведучого Дмитра Тузова, чи готовий він до "маршу на Москву", Андронніков відповів коротко: 

"У будь-який момент".

Водночас "Цезар" пов'язує інтенсивність російських ударів по українських містах не з упевненістю Кремля у власних силах, а, навпаки, з його нездатністю досягти бажаного результату на фронті.

"Я вже не перший рік кажу: що сильніше Путін б'є по цивільних, то ближчий крах його режиму. Це істерика. Він не може пройти через лінію захисників на фронті, тому намагається залякати й зламати нас ударами тут", — заначив військовий. 

Портал "Коментарі" вже писав, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас запропонувала посилити боротьбу з обходом санкцій проти Росії та розширити повноваження Європейської прокуратури (EPPO). Ідея передбачає, що відомство зможе відкривати справи проти компаній і фізичних осіб, які допомагають Москві обходити європейські обмеження та таким чином опосередковано підтримують російську війну проти України. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом дискусій.



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