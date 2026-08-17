Польша готовится к войне с Россией: в Варшаве заинтриговали заявлением

Польша активно готовится к худшему сценарию – прямой войне с Россией. В то же время в Варшаве не исключают, что уже в ближайшие месяцы Москва может прибегнуть к масштабной провокации. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Polsat News.

Цезарий Томчик. Фото: из открытых источников

По его словам, польские власти и военное командование уже отрабатывают алгоритмы действий на случай полномасштабного конфликта. При этом чиновник подчеркнул, что подготовка к войне не означает, что Варшава считает ее неизбежной.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не начнется", — объяснил Томчик.

Гораздо более реальной угрозой чиновник назвал новую масштабную провокацию со стороны Кремля. Что же может произойти, он не уточнил. В то же время Томчик призвал не устанавливать искусственные дедлайны, поскольку Москва может действовать неожиданно.

"Масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", — заявил представитель польского Минобороны.

В Варшаве также изменили подход к оценке потенциальных угроз. По словам Томчика, польские власти больше не разделяют возможные сценарии на "реальные" и "нереальные", а оценивают их как более или менее вероятные.

В то же время ключевым фактором безопасности Польши остается ход войны России против Украины. Томчик считает, что сейчас Москва не готова вступать в войну с НАТО, однако это не гарантирует, что подобная ситуация сохранится в будущем.

Он также подчеркнул, что украинская армия уже продемонстрировала способность сдерживать российские войска, в то время как потенциал всего Альянса значительно больше. По мнению польского чиновника, союзники должны осознавать свою силу и быть готовыми к возможным вызовам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польши уже могло бы не быть: Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву.