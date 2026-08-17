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Польща готується до війни з Росією: у Варшаві заінтригували заявою

Міноборони країни попереджає про можливий масштабний сценарій уже найближчими місяцями та закликає НАТО не недооцінювати свою силу

17 серпня 2026, 15:34
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Кравцев Сергей

Польща активно готується до найгіршого сценарію – прямої війни з Росією. Водночас у Варшаві не виключають, що вже найближчими місяцями Москва може вдатися до масштабної провокації. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Polsat News.

Польща готується до війни з Росією: у Варшаві заінтригували заявою

Цезарій Томчик. Фото: з відкритих джерел

За його словами, польська влада та військове командування вже відпрацьовують алгоритми дій на випадок повномасштабного конфлікту. При цьому чиновник наголосив: підготовка до війни не означає, що Варшава вважає її неминучою.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не почнеться", — пояснив Томчик.

Набагато реальнішою загрозою посадовець назвав нову масштабну провокацію з боку Кремля. Що саме може статися, він не уточнив. Водночас Томчик закликав не встановлювати штучних дедлайнів, оскільки Москва може діяти несподівано.

"Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", — заявив представник польського Міноборони.

У Варшаві також змінили підхід до оцінки потенційних загроз. За словами Томчика, польська влада більше не ділить можливі сценарії на "реальні" та "нереальні", а оцінює їх як більш або менш ймовірні.

Водночас ключовим фактором для безпеки Польщі залишається перебіг війни Росії проти України. Томчик вважає, що зараз Москва не готова вступати у війну з НАТО, однак це не гарантує, що така ситуація збережеться в майбутньому.

Він також наголосив, що українська армія вже продемонструвала здатність стримувати російські війська, тоді як потенціал усього Альянсу значно більший. На думку польського посадовця, союзники мають усвідомлювати власну силу та бути готовими до можливих викликів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Польщі вже могло б не бути: Зеленський нагадав як українці допомогли врятувати Варшаву.



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Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-08-17/szykujemy-sie-wiceminister-o-przygotowaniach-na-wypadek-wojny/
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