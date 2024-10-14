В Польше начались учения "Восточный щит" (Tarcza Wschód), направленные на защиту от возможного вторжения России и Беларуси.

Польша усиливает оборону. Фото из открытых источников

Как пишет TVP Info, маневры включают в себя несколько этапов. Первоначально на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши пройдут испытания оборонительных сооружений. В частности, планируется протестировать бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Затем военные польской армии проведут демонстрацию отражения возможного нападения на приграничные территории.

Отмечается, что участники учений отработают обнаружение противника, занятие района обороны, вывод наблюдательного пункта, установление огневого контакта и эвакуацию поврежденной техники. Для этого военные инсценируют пересечение польской границы противником, включающим имитационный артиллерийский огонь и попытку преодоления противотанковых рвов и бетонных заграждений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".