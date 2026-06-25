Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что украинский вопрос станет одним из центральных во время парламентской кампании в Польше, которая должна пройти осенью 2027 года. Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде, комментируя перспективы польско-украинских отношений.

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По его убеждению, тема Украины и дальше будет активно использоваться во внутренней политической борьбе. Квасьневский прогнозирует, что ультраправые политические силы, среди которых "Конфедерация" и "Конфедерация Польской Короны", а также президент Кароль Навроцкий продолжат уделять повышенное внимание этой тематике, особенно на фоне нынешних противоречий между Киевом и Варшавой.

"Украина точно станет ключевой темой следующих польских выборов. Это несомненно. И это, конечно, риск. Будут постоянные попытки эскалации… И для Украины это будет огромная задача – не дать им оснований и не допустить дальнейшей эскалации своими действиями", – заявил экс-президент Польши.

В то же время, политик убежден, что украинской стороне следует максимально избегать шагов, которые могут быть использованы отдельными политическими силами для обострения риторики или политических спекуляций.

Квасьневский также отметил ответственность польских властей за формирование сбалансированной общественной дискуссии. По его мнению, правительство должно активнее рассказывать гражданам о положительном вкладе украинцев, живущих и работающих в Польше, в частности, для развития экономики страны.

"Вот вам пример: польское правительство должно намного больше объяснять положительную роль для польской экономики украинцев, которые живут и работают в Польше. Нам нужно больше говорить о таких вещах, иначе единственной темой, которую будут обсуждать в отношении Украины, будет история", — отметил он.

Бывший глава государства выразил надежду, что напряженность в отношениях между Украиной и Польшей со временем снизится. В то же время, по его словам, это возможно только при условии, что обе стороны будут избегать новых конфликтов и не допускать дальнейшей эскалации.

Портал "Комментарии" уже писал, что после завершения саммита G7 в Кремле довольно нервно отреагировали на изменение международной повестки дня и рост внимания США к войне России против Украины. Одним из сигналов такого недовольства стало заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, фактически намекнувшего, что на президента США Дональда Трампа влияют посторонние силы и навязывают ему невыгодные для Москвы подходы.