Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що українське питання стане одним із центральних під час парламентської кампанії в Польщі, яка має відбутися восени 2027 року. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Європейській правді", коментуючи перспективи польсько-українських відносин.

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На його переконання, тема України й надалі активно використовуватиметься у внутрішній політичній боротьбі. Зокрема, Квасневський прогнозує, що ультраправі політичні сили, серед яких "Конфедерація" та "Конфедерація Польської Корони", а також президент Кароль Навроцький продовжать приділяти підвищену увагу цій тематиці, особливо на тлі нинішніх суперечностей між Києвом і Варшавою.

"Україна точно стане ключовою темою наступних польських виборів. Це безсумнівно. І це, звісно, ризик. Будуть постійні спроби ескалації… І для України це буде величезним завданням – не дати їм підстав та не допустити подальшої ескалації своїми діями", – заявив експрезидент Польщі.

Водночас політик переконаний, що українській стороні варто максимально уникати кроків, які можуть бути використані окремими політичними силами для загострення риторики чи політичних спекуляцій.

Квасневський також наголосив на відповідальності польської влади за формування збалансованої суспільної дискусії. На його думку, уряд має активніше розповідати громадянам про позитивний внесок українців, які живуть і працюють у Польщі, зокрема для розвитку економіки країни.

"Ось вам приклад: польський уряд мав би набагато більше пояснювати позитивну роль для польської економіки українців, які живуть і працюють у Польщі. Нам потрібно більше говорити про такі речі, інакше єдиною темою, яку обговорюватимуть щодо України, буде історія", – зазначив він.

Колишній глава держави висловив сподівання, що напруженість у відносинах між Україною та Польщею з часом зменшиться. Водночас, за його словами, це можливо лише за умови, якщо обидві сторони уникатимуть нових конфліктів і не допускатимуть подальшої ескалації.

Портал "Коментарі" вже писав, що після завершення саміту G7 у Кремлі досить нервово відреагували на зміну міжнародного порядку денного та зростання уваги США до війни Росії проти України. Одним із сигналів такого невдоволення стала заява помічника президента РФ Юрія Ушакова, який фактично натякнув, що на президента США Дональда Трампа впливають сторонні сили та нав'язують йому невигідні для Москви підходи.