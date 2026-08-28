Польша хочет больше США, но без ядерной кнопки: в Варшаве сделали четкое заявление

Польша ведет переговоры с Соединенными Штатами об усилении постоянного американского военного присутствия, однако размещение ядерного оружия на польской территории не рассматривает Варшава. В Министерстве национальной обороны страны заявили, что эти два вопроса не следует смешивать.

Польша. Фото: из открытых источников

Об этом, как сообщает RMF24, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский во время пребывания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос о возможном размещении американских ядерных боеголовок, он сформулировал позицию Варшавы максимально однозначно.

По его словам, Польша не стремится к ядерному оружию на своей территории даже в случае существенного увеличения количества американских военных.

В то же время, Варшава хочет видеть больше американских сил в стране. Польша и США обсуждают возможность создания нескольких мест для постоянного размещения американских военных. В ближайшее время представитель администрации США может прибыть в Польшу, чтобы ознакомиться с предложениями о потенциальных локациях.

По словам Залевского, интерес Вашингтона к Польше объясняется ее более важной ролью в системе безопасности НАТО на восточном фланге. Речь идет не о символическом присутствии, а о возможности постоянного базирования американских военных в нескольких пунктах.

Отдельно в Брюсселе польское чиновник обсудил с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби концепцию НАТО 3.0. Она подразумевает большую ответственность европейских государств за безопасность собственного континента.

Польша поддерживает этот подход и готова активнее вкладываться в оборону Североатлантического союза. Таким образом, Варшава делает ставку на усиление обычных военных возможностей и постоянное присутствие США, в то же время четко очерчивая границу: американские солдаты – да, ядерные боеголовки – нет.

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