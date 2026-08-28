logo

BTC/USD

79676

ETH/USD

2492.97

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша хочет больше США, но без ядерной кнопки: в Варшаве сделали четкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша хочет больше США, но без ядерной кнопки: в Варшаве сделали четкое заявление

Американских военных и новых баз может стать больше, однако размещать ядерные боеголовки Польша не собирается

28 августа 2026, 07:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша ведет переговоры с Соединенными Штатами об усилении постоянного американского военного присутствия, однако размещение ядерного оружия на польской территории не рассматривает Варшава. В Министерстве национальной обороны страны заявили, что эти два вопроса не следует смешивать.

Польша хочет больше США, но без ядерной кнопки: в Варшаве сделали четкое заявление

Польша. Фото: из открытых источников

Об этом, как сообщает RMF24, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский во время пребывания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос о возможном размещении американских ядерных боеголовок, он сформулировал позицию Варшавы максимально однозначно.

По его словам, Польша не стремится к ядерному оружию на своей территории даже в случае существенного увеличения количества американских военных.

В то же время, Варшава хочет видеть больше американских сил в стране. Польша и США обсуждают возможность создания нескольких мест для постоянного размещения американских военных. В ближайшее время представитель администрации США может прибыть в Польшу, чтобы ознакомиться с предложениями о потенциальных локациях.

По словам Залевского, интерес Вашингтона к Польше объясняется ее более важной ролью в системе безопасности НАТО на восточном фланге. Речь идет не о символическом присутствии, а о возможности постоянного базирования американских военных в нескольких пунктах.

Отдельно в Брюсселе польское чиновник обсудил с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби концепцию НАТО 3.0. Она подразумевает большую ответственность европейских государств за безопасность собственного континента.

Польша поддерживает этот подход и готова активнее вкладываться в оборону Североатлантического союза. Таким образом, Варшава делает ставку на усиление обычных военных возможностей и постоянное присутствие США, в то же время четко очерчивая границу: американские солдаты – да, ядерные боеголовки – нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – крайне опасно: почему мир стал на шаг ближе к ядерной войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-glowice-nuklearne-na-terytorium-polski-wiceminister-mon-zape,nIdn,1015413
Теги:

Новости

Все новости