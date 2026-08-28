Польща хоче більше США, але без ядерної кнопки: у Варшаві зробили чітку заяву

Польща веде переговори зі Сполученими Штатами про посилення постійної американської військової присутності, однак розміщення ядерної зброї на польській території Варшава не розглядає. У Міністерстві національної оборони країни заявили, що ці два питання не слід змішувати.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Про це, як повідомляє RMF24, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський під час перебування у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення американських ядерних боєголовок, він сформулював позицію Варшави максимально однозначно.

За його словами, Польща не прагне мати ядерну зброю на своїй території навіть у разі суттєвого збільшення кількості американських військових.

Водночас Варшава хоче бачити більше американських сил у країні. Польща та США обговорюють можливість створення кількох місць постійного розміщення американських військових. Найближчим часом представник адміністрації США може прибути до Польщі, щоб ознайомитися з пропозиціями щодо потенційних локацій.

За словами Залевського, інтерес Вашингтона до Польщі пояснюється її дедалі важливішою роллю у системі безпеки НАТО на східному фланзі. Йдеться не про символічну присутність, а про можливість постійного базування американських військових у кількох пунктах.

Окремо у Брюсселі польський посадовець обговорив із заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі концепцію НАТО 3.0. Вона передбачає більшу відповідальність європейських держав за безпеку власного континенту.

Польща підтримує цей підхід і готова активніше вкладатися в оборону Альянсу. Таким чином, Варшава робить ставку на посилення звичайних військових можливостей і постійну присутність США, водночас чітко окреслюючи межу: американські солдати – так, ядерні боєголовки – ні.

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