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Польша хочет добиться репараций от Германии: подробности

Варшава обратится по этому вопросу к Москве после того, как добьется репараций от Германии

сегодня, 15:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Польша, сначала хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, а в дальнейшем может потребовать их и от России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач, пишет "FT".

Польша хочет добиться репараций от Германии: подробности

Польша. Фото: из открытых источников

Марчин Пшидач отметил, Варшава обратится по этому вопросу к Москве после того, как добьется репараций от Германии.


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"Мы относимся к Берлину и Москве по-разному. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал Пшидач во время общения с представителями СМИ.

Стоит отметить, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкого нападения во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем требовать эту сумму от Германии.

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Источник: https://www.ft.com/content/81825290-29a2-48b2-8e69-73e897dafe9d
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:35

І це Польща, яка в порівнянні з біснуватою Малоправославією - інша цивілізація. Важко уявити як наші коруповані банди укромуністів, після перемоги, почнуть розпил Росії репараціями. Сотні років не буде кінця приниженням.


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