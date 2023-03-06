Польша хочет компенсации от России из-за остановки импорта нефти

Государственная компания Польши PKN Orlen собирается требовать компенсацию у российской "Татнефти" из-за того, что импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце февраля. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека в эфире радио ZET .

"Россияне прекратили перекачивать нефть в Польшу. Поэтому теперь мы будем подавать иски в суд и потребовать возмещения ущерба", — заявил Обайтек.

Кроме того, директор польской компании заявил, что его компания не хотела расторгать контракт с действующей до 2024 года российской "Татнефтой", потому что тогда PKN Orlen должна была заплатить за это огромный штраф. По мнению Обайтека, эти деньги "могли попасть в руки российского президента Владимира Путина".

Но генеральный директор PKN Orlen отказался назвать сумму, которую поляки собираются потребовать в России.

Известно, что 25 февраля Россия остановила поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ведущей в Польшу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о решении России сократить добычу нефти. По словам комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, Кремль испытывает затруднения даже после того, как согласился на поставки своего "черного золота" с большими скидками. Отмечается, что нефть Brent подскочила в прошлую пятницу после того, как вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу на 500 000 баррелей в день следующего месяца. Это увеличило еженедельный рост показателя до 8,1%, что является наибольшим за четыре месяца. Тем не менее, в понедельник он немного восстановил свой прирост, упав примерно до 86 долларов за баррель, что объясняется укреплением доллара.