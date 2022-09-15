Польша хочет репараций со стороны Германии и РФ: о чем это заявление – какие будут последствия

Сейм Польши принял резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны. В документе также говорится, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб вследствие вторжения СССР (потери компенсировать должна будет РФ). О чем говорят такие действия поляков? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Сейм Польши. Фото: из открытых источников

Польша подталкивает Германию к более быстрому принятию решений по помощи Украине в рамках противостояния российской агрессии

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что это данные заявления Сейма относятся более к политическим, нежели юридическим желаниям Польши заявить о себе как о стране, с которой Евросоюз, особенного его лидеры, обязаны считаться.

"Вопросы репараций давно были рассмотрены, приняты соответствующие решения, проведены выплаты еще в прошлом веке. До последнего времени эта тема не поднималась, – отмечает эксперт. – Сейчас же подобные заявления, на мой взгляд, более политические. Думаю, с их помощью Польша подталкивает Германию к более быстрому принятию решений, связанных с предоставлением помощи Украине в рамках противостояния российской агрессии. Особенно это касается поставок тяжелого вооружения".

Все объективно понимают, продолжает Ростислав Кравец, что следующей после Украины, если российской армии каким-то чудом удастся победить, станет Польша. С фактическим повторением сценария Сталина-Гитлера, пакта Молотова-Риббентропа о разделении Европы на сферы влияния между крупными агрессивными странами.

"Так что, подчеркиваю, это скорее заявления о том, чтобы немецкое правительство отвлеклось от вопросов, связанных с "Северным потоком", с тарифами на электроэнергию и переоценило ценности в сторону демократически, европейских. Тех самых, на которых и зиждется ЕС, – акцентирует эксперт. – Что важнее – стратегически свобода и независимость или же тактическое, временное, базирующееся на заигрывании со страной-агрессором (РФ) благополучие жителей Германии?".

Что касается "заброса" по компенсацию в российскую сторону – это, по мнению Ростислава Кравца, прозрачный намек на то, что Польша не остановится в своей поддержке Украины и работе на победу над государством-агрессором.

Это всё просто сотрясание воздуха в попытке уйти от неизбежной политической ответственности за ошибочные политические решения

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, резолюция Сейма Республики Польша (РП) носит исключительно внутренний характер.

"Идет жесткая политическая борьба между либералами и правыми. Сейчас в РП правые при власти и совершили множество ошибок, которые дали хороший быстрый популистический эффект, но со временем приведут к серьезным проблемам как в социальном, так и в экономическом плане. Вот правые и решили заранее поискать "кто должен" и назначить "внешнего врага" – внутренний ведь никогда не виноват", – считает эксперт.

Он считает, что перспектив у этой резолюции нет, ибо есть еще при ПРЛ (полска жечпосполита людова) между ПРЛ и ФРГ был подписан "нулевой" договор, а современная РП является правонаследницей ПРЛ.

"Но это очень опасный прецедент, потому что, по сути, призывает к пересмотру итогов Второй Мировой войны. Дело в том, что по ее итогам многие земли теперешней ФРГ оказались польскими. И, если ФРГ "вдруг" согласится рассмотреть петицию РП, то взамен вполне может потребовать оккупированные земли. Это ящик пандоры. Пересмотр границ и итогов Второй мировой", – предостерегает Михаил Чаплыга.

Относительно требований к современной РФ – ситуация еще смешнее, считает он.

"Формально – СССР освободил Польшу от немецко-фашистского ига, а Польша была независимой республикой членом ООН. В ответ РФ может выставить счет РП за время ее пребывания в Варшавском Договоре и за освобождение. В итоге, – констатирует эксперт, – это всё просто сотрясание воздуха в попытке уйти от неизбежной политической ответственности за ошибочные политические решения и бездарное управление правящей партии".

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