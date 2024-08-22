logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша хочет сделать предложение Индии, которое точно не понравится Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша хочет сделать предложение Индии, которое точно не понравится Москве

Польша хочет расширить контакты с Индией в оборонной промышленности, вытеснив РФ

сегодня, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша хочет углубить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности и принять участие в модернизации военной техники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Reuters".

Польша хочет сделать предложение Индии, которое точно не понравится Москве

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Варшаву по пути в Киев, где, по его словам, он "поделится взглядами" на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Варшава стремится извлечь выгоду из стремления Нью-Дели модернизировать свои вооруженные силы и диверсифицировать поставки, отойдя от российских поставщиков.

"Неслучайно мы говорили об интенсификации в плане оборонной промышленности", — заявил Туск на пресс-конференции вместе с Моди в Варшаве.

Глава правительства подчеркнул, что его страна готова принять участие в модернизации военной техники.

Польша была одним из самых верных сторонников Украины после вторжения России в 2022 году, в то время как Индия сохраняла нейтралитет.

Тем не менее, по словам официальных лиц, сотрудничество в сфере оборонной промышленности было одним из главных пунктов повестки дня первого визита премьер-министра Индии в Варшаву за 45 лет.

Нью-Дели исторически в значительной степени зависел от Москвы в вопросах оборонных поставок, но в последние годы стремился к диверсификации, и этот процесс усилился после вторжения России на Украину в 2022 году.

Польский чиновник, отказавшийся назвать свое имя, сообщил агентству Reuters, что у Индии есть много советской техники, такой как танки Т-72, которую Польша смогла отремонтировать или переоборудовать, что создало возможность для сотрудничества. Недавно Индия вновь открыла оборонное крыло в своем посольстве в Варшаве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Туск хочет срочно начать укреплять границу с Беларусью: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости