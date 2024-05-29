Туск хочет срочно начать укреплять границу с Беларусью: что происходит

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет восстановлена буферная зона на границе с Беларусью после нападения мигрантов на польского пограничника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал на пресс-конференции в селе Дубичи Церковные, что находится у границы с Беларусью, пишет "Onet".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск подчеркнул, что планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", — высказался премьер-министр.

Также его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Все средства в вашем распоряжении", — добавил он.

По его словам, нападение на польского солдата является "бандитским".

"Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", — отметил министр обороны.

В то же время заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик отметил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

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