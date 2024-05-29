Туск хочет срочно начать укреплять границу с Беларусью: что происходит

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет восстановлена буферная зона на границе с Беларусью после нападения мигрантов на польского пограничника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал на пресс-конференции в селе Дубичи Церковные, что находится у границы с Беларусью, пишет "Onet".
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Туск подчеркнул, что планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.
Также его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, нападение на польского солдата является "бандитским".
В то же время заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик отметил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.
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