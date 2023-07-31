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Польша и Литва готовятся к угрозе из Беларуси: в ЕС говорят, что на границе есть опасность

На границе с Беларусью по-прежнему опасно

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Когда на территории Беларуси появилось несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнера", правительства соседних Литвы и Польши начали принимать дополнительные меры безопасности.

Польша и Литва готовятся к угрозе из Беларуси: в ЕС говорят, что на границе есть опасность

Вагнеровцы в Беларуси (коллаж из открытых источников)

Как информирует литовский вещатель LRT, лидер Литвы Гитанас Науседа сказал, что присутствие воинов ЧВК "Вагнер" из РФ на территории Беларуси воспринимается как серьезная угроза. Он предупреждает о возможности провокаций "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии.


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"Из первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть ЧВК "Вагнера", я сразу сказал, что мы не можем исключать угрозу", — заметил глава Литвы.

Президент сообщил, что после попыток мятежа "Вагнера" в России правительство Литвы приняло дополнительные меры, и отметило, что во время провокаций пограничникам помогут военные Вооруженных сил Литвы.

По утверждению уполномоченного правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислава Жариня, "на границе с Беларусью по-прежнему опасно".

"Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Каждый день офицеры и солдаты подвергаются агрессии", – сказал он, давая комментарий на сообщения пограничников, информирующих об очередной попытке проникновения иностранцев в страну через белорусско-польскую границу.

В прошлую пятницу, 28 июля, представители польского командования показали военнослужащих со снайперским оружием на фоне заграждений на польско-белорусской границе.

"Вечерняя прогулка на свежем воздухе – для здоровья. Снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием. Им характерны уверенность в себе, терпение", – подписали эту фотографию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пригожин сделал заявление о новом наборе в ППК "Вагнер"



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