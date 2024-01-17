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Польша ищет способы помочь Украине со снарядами: что известно

Варшава ищет возможность дополнительного производства боеприпасов для Украины

сегодня, 22:27
Автор:
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Марьян Ощановский
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Правительство Польши, которое после выборов возглавил Дональд Туск, работает над тем, чтобы увеличить производство боеприпасов и военной техники для Украины. Об этом во время выступления в Давосе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Польша ищет способы помочь Украине со снарядами: что известно

Польша остается важным партнером Украины. Фото из открытых источников

Возможности дополнительного производства снарядов и техники польское правительство ищет в рамках работы над новым пакетом помощи для Украины, пишет издание.

Глава МИД заявил, что новое правительство Польши смотрит свежим взглядом на все вопросы, связанные с Украиной.

"Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах", — рассказал Радослав Сикорский.

Руководитель польского МИД также отметил западным союзникам, что стоимость сдерживания Кремля, если РФ захватит Украину, будет гораздо больше стоимости поставок ВСУ оружия для эффективной защиты от российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-ally-poland-looking-into-how-make-more-ammunition-foreign-minister-2024-01-17/
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