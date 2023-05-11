Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции

После запрета на украинскую продукцию Польша испытала дефицит соевого шрота. Поэтому украинский сосед решил снять запрет с импорта соевого шрота из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Куркуль".

Соевый шрот. Фото из открытых источников

Польша и еще несколько стран вели запрет на импорт некоторых продуктов из Украины, в частности, это касалось соевого шрота. Из-за уменьшения количества этого ресурса на польском рынке его цены сразу выросли.

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"Цены на соевый шрот в Польше подскочили на 30-50 долларов за тонну на споте, поскольку на заводах возник дефицит. Польские компании рассчитывали на украинскую продукцию, но дробь не доехал из-за неожиданного введения запретов рядом стран ЕС, в том числе Польши", — сообщили аналитики кооператива "ПУСК".

После таких сигналов Польша сняла предварительный запрет на соевый шрот с Украины, однако это не спасло ситуацию, ведь украинские фермеры заключили контракты с другими поставщиками и продали товар.

европейские страны ЕС, которые не ввели запрет на поставки", — отмечают эксперты. "Украинские поставщики, не понимая ситуацию, быстро перезаключили контракты и направили грузовики с дробью на Венгрию и другие

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который рассказал о своих ожиданиях от нового пакета санкций со стороны Европейского Союза. Это произошло во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.







