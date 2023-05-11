Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции

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Slava Kot
После запрета на украинскую продукцию Польша испытала дефицит соевого шрота. Поэтому украинский сосед решил снять запрет с импорта соевого шрота из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Куркуль".
Соевый шрот. Фото из открытых источников
Польша и еще несколько стран вели запрет на импорт некоторых продуктов из Украины, в частности, это касалось соевого шрота. Из-за уменьшения количества этого ресурса на польском рынке его цены сразу выросли.
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После таких сигналов Польша сняла предварительный запрет на соевый шрот с Украины, однако это не спасло ситуацию, ведь украинские фермеры заключили контракты с другими поставщиками и продали товар.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок.
Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который рассказал о своих ожиданиях от нового пакета санкций со стороны Европейского Союза. Это произошло во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
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