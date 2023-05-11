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Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции

Соевый шпрот стал дефицитным товаром в Польше. Правительство сняло предварительный запрет на импорт украинского товара, однако украинские фермеры перезаключили контракты с другими странами и продали ресурс.

сегодня, 16:35
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Автор:

Slava Kot

После запрета на украинскую продукцию Польша испытала дефицит соевого шрота. Поэтому украинский сосед решил снять запрет с импорта соевого шрота из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Куркуль".

Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции

Соевый шрот. Фото из открытых источников

Польша и еще несколько стран вели запрет на импорт некоторых продуктов из Украины, в частности, это касалось соевого шрота. Из-за уменьшения количества этого ресурса на польском рынке его цены сразу выросли.


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"Цены на соевый шрот в Польше подскочили на 30-50 долларов за тонну на споте, поскольку на заводах возник дефицит. Польские компании рассчитывали на украинскую продукцию, но дробь не доехал из-за неожиданного введения запретов рядом стран ЕС, в том числе Польши", — сообщили аналитики кооператива "ПУСК".

После таких сигналов Польша сняла предварительный запрет на соевый шрот с Украины, однако это не спасло ситуацию, ведь украинские фермеры заключили контракты с другими поставщиками и продали товар.

"Украинские поставщики, не понимая ситуацию, быстро перезаключили контракты и направили грузовики с дробью на Венгрию и другие
европейские страны ЕС, которые не ввели запрет на поставки", — отмечают эксперты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который рассказал о своих ожиданиях от нового пакета санкций со стороны Европейского Союза. Это произошло во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.





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Источник: https://kurkul.com/news/33121-rinok-soyi-v-ukrayini-vidreaguvav-zrostannyam-na-defitsit-shrotu-v-polschi
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