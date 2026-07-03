Польша категорически отказалась от дальнейшей поддержки Украины: Туск неприятно удивил причиной

В преддверии саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не планирует брать на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины. По его словам, такая позиция связана не с изменением отношения к Киеву, а с необходимостью учитывать значительную нагрузку, которую Польша несет в сфере безопасности восточного фланга НАТО.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Во время пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства сообщил, что Кабинет министров уже ознакомил президента Кароль Навроцкий, который будет представлять страну на саммите Альянса, с официальной позицией польских властей. Она предусматривает осторожный подход к новым финансовым обещаниям в адрес Украины.

Туск подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров НАТО должна стать важным этапом усиления ответственности европейских государств за собственную оборону. По его убеждению, страны Европы должны активнее инвестировать в укрепление своих вооруженных сил, развитие оборонных возможностей и обеспечение безопасности континента.

Премьер также подчеркнул, что Польша уже является одним из лидеров Альянса по уровню расходов на оборону и вносит значительный вклад в защиту восточной границы Европейского Союза и НАТО.

В то же время глава польского правительства заверил, что Варшава не отказывается от поддержки Украины. По его словам, польская сторона и дальше будет выступать за продолжение международной помощи Киеву в противодействии российской агрессии. Однако, как отметил Туск, при принятии новых финансовых решений союзники должны учитывать тот вклад, который Польша уже вносит в обеспечение региональной безопасности и сдерживание потенциальных угроз.

Как уже писали "Комментарии", народный депутат Николай Тищенко заявил, что уже много лет не поддерживает общение с руководителем Андреем Ермаком, который является его кумом. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в перерыве судебного заседания.