Польща категорично відмовилася від подальшої підтримки України: Туск неприємно здивував причиною

Напередодні саміту НАТО в Анкарі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава наразі не планує брати на себе нові фінансові зобов'язання щодо підтримки України. За його словами, така позиція пов'язана не зі зміною ставлення до Києва, а з необхідністю враховувати значне навантаження, яке Польща несе у сфері безпеки східного флангу НАТО.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Під час пресконференції у Варшаві глава польського уряду повідомив, що Кабінет міністрів уже ознайомив президента Кароль Навроцький, який представлятиме країну на саміті Альянсу, з офіційною позицією польської влади. Вона передбачає обережний підхід до будь-яких нових фінансових обіцянок на адресу України.

Туск наголосив, що майбутня зустріч лідерів НАТО має стати важливим етапом у посиленні відповідальності європейських держав за власну оборону. На його переконання, країни Європи повинні активніше інвестувати у зміцнення своїх збройних сил, розвиток оборонних можливостей і гарантування безпеки континенту.

Прем'єр також підкреслив, що Польща вже є одним із лідерів Альянсу за рівнем витрат на оборону та робить значний внесок у захист східного кордону Європейського Союзу і НАТО.

Водночас очільник польського уряду запевнив, що Варшава не відмовляється від підтримки України. За його словами, польська сторона й надалі виступатиме за продовження міжнародної допомоги Києву у протидії російській агресії. Однак, як зазначив Туск, при ухваленні нових фінансових рішень союзники мають враховувати той внесок, який Польща вже робить у забезпечення регіональної безпеки та стримування потенційних загроз.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат Микола Тищенко заявив, що вже багато років не підтримує спілкування з керівником Андрій Єрмак, який є його кумом. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами у перерві судового засідання.