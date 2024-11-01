Польша начала отгораживаться от РФ и Беларуси: что строят на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о строительстве системы оборонительных укреплений на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный Щит". Как передает портал "Комментарии", об этом глава польского правительства сообщил у себя в X (Twitter).

Строительство системы оборонительных укреплений на границе с РФ и Беларусью

Дональд Туск также опубликовал фотографию, на которой изображена работающая строительная техника.

"Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией", – написал глава правительства Польши.

Стоит отметить, проект "Восточный щит" был представлен в мае. В середине октября на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) состоялись первые испытания элементов "Щита".

Проект предусматривает строительство различных типов укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах Польши с Россией и Беларусью.

Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – „Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 миллиардов злотых, польское правительство приняло 10 июня на выездном заседании в Белостоке.

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"Мы рассчитываем на лучшее сотрудничество с каждым украинским послом в Польше. Мы — дружественная страна и желаем Украине всего лучшего. Сложно найти две другие страны, как Польша и Украина, где отношения были бы столь активны", — сказал спикер МИД Польши Павел Вронский.



