Польша нашла циничную причину нанести новый удар Украине: детали громкого скандала

Несмотря на возможные санкции со стороны Еврокомиссии, Польша не намерена отказываться от одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Варшава также планирует и дальше жестко контролировать транзит аграрной продукции через свою территорию, чтобы украинское зерно не оставалось на польском рынке. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Стефан Краевский. Он отметил, что польское правительство не хочет повторения ситуации, когда значительные объемы украинской продукции оказались на внутреннем рынке и оказали дополнительное давление на местных фермеров.

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Краевский отметил, что украинское зерно должно проходить через Польшу именно транзитом и следовать в третьи страны, а не конкурировать с польской продукцией.

"Я не хочу отменять запрет. Мы помним, что происходило, когда принимались безответственные решения. Это зерно должно уехать и попасть на рынки третьих стран, а не оставаться в Европе и портить торговые отношения", — заявил польский министр.

По словам главы польского аграрного ведомства, больше всего от наплыва украинского зерна пострадали именно граничащие с Украиной государства ЕС. Он, в частности, назвал Польшу, Румынию, Венгрию и Болгарию. Краевский считает, что Брюссель, призывая Варшаву упразднить ограничения, должен предложить реальные механизмы защиты национальных рынков.

Министр также заявил, что в настоящее время переговоры об увеличении квот на транзит украинского зерна через Польшу не ведутся. Польская сторона готова использовать собственную портовую инфраструктуру для перевозки украинской продукции, но только при условии, что она не будет оставаться внутри страны.

Краевский объяснил, что Польша готова поддерживать Украину, однако не согласится делать это за счет собственного аграрного сектора.

"Как страны-прифронтовики мы — Польша, Румыния, Венгрия и Болгария — понесли наибольшие убытки. Если Брюссель требует отмены запрета, то предложить действенные альтернативные механизмы защиты наших рынков", — подчеркнул Краевский.

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