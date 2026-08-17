Польща знайшла цинічну причину завдати нового удару Україні: деталі гучного скандалу

Попри можливі санкції з боку Єврокомісії, Польща не збирається відмовлятися від односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Варшава також планує й надалі жорстко контролювати транзит аграрної продукції через свою територію, щоб українське збіжжя не залишалося на польському ринку. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Стефан Краєвський. Він наголосив, що польський уряд не хоче повторення ситуації, коли значні обсяги української продукції опинилися на внутрішньому ринку та створили додатковий тиск на місцевих фермерів.

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Краєвський зазначив, що українське зерно має проходити через Польщу саме транзитом і прямувати до третіх країн, а не конкурувати з польською продукцією.

"Я не хочу скасовувати заборону. Ми пам’ятаємо, що відбувалося, коли ухвалювалися безвідповідальні рішення. Це зерно має виїхати та потрапити на ринки третіх країн, а не залишатися в Європі й псувати торговельні відносини", — заявив польський міністр.

За словами глави польського аграрного відомства, найбільше від напливу українського зерна постраждали саме держави ЄС, які межують з Україною. Він зокрема назвав Польщу, Румунію, Угорщину та Болгарію. Краєвський вважає, що Брюссель, закликаючи Варшаву скасувати обмеження, має запропонувати реальні механізми захисту національних ринків.

Міністр також заявив, що нині переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна через Польщу не ведеться. Польська сторона готова використовувати власну портову інфраструктуру для перевезення української продукції, але лише за умови, що вона не залишатиметься всередині країни.

Краєвський пояснив, що Польща готова підтримувати Україну, однак не погодиться робити це коштом власного аграрного сектору.

"Як країни-прифронтовики ми — Польща, Румунія, Угорщина та Болгарія — зазнали найбільших збитків. Якщо Брюссель вимагає скасування заборони, то має запропонувати дієві альтернативні механізми захисту наших ринків", — наголосив Краєвський.

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