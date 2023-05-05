Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с РФ: детали

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Vitalii Rozkariaka
Несмотря на
активную поддержку Украины в войне с Россией, Польша продолжает поддерживать
дипломатические отношения со страной-агрессором. По мнению представителя Министерства
иностранных дел Лукаша Ясина, сохранение определенного уровня коммуникации
между Москвой и Варшавой необходимо для защиты интересов граждан Польши. Об
этом чиновник заявил в эфире радио "Rmf24”.
фото тематическое, из открытых источников
"Было взвешено и
детально разобрано множество вопросов, оценены риски и перспективы. И здесь
взяло верх сохранение хоть какой-то формы присутствия Польши в России. Этот
вопрос больше относиться не к политике, а к элементарной заботе о своих
гражданах, именно поэтому каналы коммуникаций не были закрыты", — подчеркнул Ясин.
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Также сотрудник
МИД добавил, что в данный момент большинство стран ЕС имеют своих послов на
территории России. Польскую сторону там представляет Кшиштоф Краевский,
который, по словам Ясина, делает "много хороших дел в Москве, встречается и
сотрудничает с российскими оппозиционерами".
Во время своего
выступления Ясин также поднял тему предстоящих празднований 9 мая. По его
мнению, учитывая активно развивающуюся антипольскую пропаганду в российских
медиа, не исключено, что 9 мая произойдут различного рода провокации.
Напомним, ранее
мы сообщали, что российский бюджет начал недополучать триллионы рублей.
Причиной всему снижение спроса со стороны западных стран на нефть и газ. По
сравнению с прошлогодними показателями, сейчас казна Российской Федерации
недополучает около 60% привычного для нее дохода.
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