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Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с РФ: детали

По мнению представителя Министерства иностранных дел Лукаша Ясина, сохранение определенного уровня коммуникации между Москвой и Варшавой необходимо для защиты интересов граждан Польши

сегодня, 15:14
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Несмотря на активную поддержку Украины в войне с Россией, Польша продолжает поддерживать дипломатические отношения со страной-агрессором. По мнению представителя Министерства иностранных дел Лукаша Ясина, сохранение определенного уровня коммуникации между Москвой и Варшавой необходимо для защиты интересов граждан Польши. Об этом чиновник заявил в эфире радио "Rmf24.

Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с РФ: детали

фото тематическое, из открытых источников

"Было взвешено и детально разобрано множество вопросов, оценены риски и перспективы. И здесь взяло верх сохранение хоть какой-то формы присутствия Польши в России. Этот вопрос больше относиться не к политике, а к элементарной заботе о своих гражданах, именно поэтому каналы коммуникаций не были закрыты", — подчеркнул Ясин.


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Также сотрудник МИД добавил, что в данный момент большинство стран ЕС имеют своих послов на территории России. Польскую сторону там представляет Кшиштоф Краевский, который, по словам Ясина, делает "много хороших дел в Москве, встречается и сотрудничает с российскими оппозиционерами".

Во время своего выступления Ясин также поднял тему предстоящих празднований 9 мая. По его мнению, учитывая активно развивающуюся антипольскую пропаганду в российских медиа, не исключено, что 9 мая произойдут различного рода провокации.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский бюджет начал недополучать триллионы рублей. Причиной всему снижение спроса со стороны западных стран на нефть и газ. По сравнению с прошлогодними показателями, сейчас казна Российской Федерации недополучает около 60% привычного для нее дохода. 



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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/siedem-pytan-o-7-07/news-rosyjska-rakieta-w-lesie-pod-bydgoszcza-jasina-mozna-zastano,nId,6757086#crp_state=1
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