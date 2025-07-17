Польша не согласна с тем, чему учат украинских детей: что возмутило Варшаву

Министр образования Польши Барбара Новацкая в письме к украинскому коллеге Оксену Лисовому выразила обеспокоенность тем, как события на Волыни 1940-х годов освещаются в учебниках по истории. Как передает портал "Комментарии", текст письма оказался в распоряжении агентства РАР.

Польша обратилась к Украине из-за описания Волынской трагедии. Фото: из открытых источников

Глава польского МОН обратила внимание на содержание учебника под названием "История Украины" для 10 класса средней школы, изданного в 2023 году.

В приведенном в письме отрывке обращается внимание, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны "были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой".

"Ее жертвами стали жители Хелмской, Подляшской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года", – цитируется в письме.

Новацкая попросила украинского министра "принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут соответствовать современному состоянию польско-украинских отношений".

Польская министр также выступила с инициативой – подготовить совместный учебник по истории в рамках двусторонней польско-украинской экспертной комиссии по совершенствованию учебников по истории и географии.

Стоит отметить, что тема событий на Волыни 1941-1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней", является давним предметом межгосударственных противоречий.

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