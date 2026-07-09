Польша неожиданно передумала: какое важное решение для Украины принято

Переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, и польская сторона настроена оптимистично по их завершению. Одним из ключевых элементов потенциального соглашения остается обмен боевых самолетов на украинские разработки в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, передает PAP.

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По словам главы польского оборонного ведомства, сейчас стороны ведут предметные переговоры по конкретной модели сотрудничества. Речь идет о передаче Украине самолетов МиГ-29, в то время как Польша рассчитывает получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотных систем.

"Сейчас они снова ведут переговоры – и это хорошо. Надеюсь, это предложение будет успешно доведено до конца", – отметил Косиняк-Камиш.

Он уточнил, что украинская сторона сначала положительно отнеслась к этой инициативе, затем взяла паузу для дополнительного анализа, а теперь вернулась к активному диалогу. В Варшаве рассчитывают, что это позволит сторонам найти взаимовыгодное решение.

Вопрос передачи польских истребителей обсуждается уже не первый месяц. Ранее Министерство обороны Польши подтвердило получение официального запроса от Украины, однако окончательное решение так и не было принято.

В медиа также появлялась информация, что Варшава рассматривала возможность списания части МиГ-29 вместо передачи Киеву. Причиной называли отсутствие прогресса в переговорах по обмену на украинские беспилотные технологии. В июне польские власти временно приостановили процесс передачи самолетов, объяснив это необходимостью урегулирования ряда технических и политических вопросов.

Как уже писали "Комментарии", поведение президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре стало одной из самых обсуждаемых тем после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает Bild, на этот раз глава Белого дома не стал критиковать украинские удары по военным объектам в глубине российской территории, многие эксперты расценили как смену американской риторики.