Польща несподівано передумала: яке важливе рішення для України прийнято

Переговори між Україною та Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 тривають, і польська сторона налаштована оптимістично щодо їхнього завершення. Одним із ключових елементів потенційної угоди залишається обмін бойових літаків на українські розробки у сфері безпілотних технологій. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає PAP.

Фото: з відкритих джерел

За словами очільника польського оборонного відомства, зараз сторони ведуть предметні переговори щодо конкретної моделі співпраці. Йдеться про передачу Україні літаків МіГ-29, тоді як Польща розраховує отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотних систем.

"Зараз вони знову ведуть переговори – і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно доведена до кінця", – зазначив Косіняк-Камиш.

Він уточнив, що українська сторона спочатку позитивно поставилася до цієї ініціативи, згодом взяла паузу для додаткового аналізу, а тепер повернулася до активного діалогу. У Варшаві розраховують, що це дозволить сторонам знайти взаємовигідне рішення.

Питання передачі польських винищувачів обговорюється вже не перший місяць. Раніше Міністерство оборони Польщі підтвердило отримання офіційного запиту від України, однак остаточне рішення так і не було ухвалене.

У медіа також з'являлася інформація, що Варшава розглядала можливість списання частини МіГ-29 замість їх передачі Києву. Причиною називали відсутність прогресу в переговорах щодо обміну на українські безпілотні технології. У червні польська влада тимчасово призупинила процес передачі літаків, пояснивши це необхідністю врегулювання низки технічних і політичних питань.

Як вже писали "Коментарі", поведінка президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО в Анкарі стала однією з найбільш обговорюваних тем після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначає Bild, цього разу глава Білого дому не став критикувати українські удари по військових об'єктах у глибині російської території, що багато експертів розцінили як зміну американської риторики.