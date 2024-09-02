Польша обдумывает возможность сбивать российские ракеты: разъяснения от МИД

В Польше идут споры о том, нужно ли сбивать российские ракеты. Недавно министр иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что страна должна это делать, чтобы защитить своих граждан. Однако, спикер МИД Павел Вронский уточнил, что это только личное мнение министра, а не официальная позиция правительства.

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Сикорский заявил, что каждая страна, включая Польшу, должна сама защищать своё воздушное пространство, это её обязанность. Он считает, что если российские ракеты летят в сторону Польши, сбивать их — это законная самооборона.

"Членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [их сбитие]", — подчеркнул он

Вронский добавил, что такие решения должны приниматься польскими военными в зависимости от ситуации и согласовываться с Украиной.

"Если имеем такую возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться", — отметил Вронский.

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